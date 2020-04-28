موسكو: طرح عقيلة صالح بنّاء وفيه مقترحات تخدم إخراج ليبيا من أزمتها

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا طرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنه بناء، ويحمل مقترحات تفيد في إخراج ليبيا من أزمتها.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "لقد دعا عقيلة صالح في خطابه المتلفز الأمة، إلى وقف الأعمال العدائية بمناسبة بدء شهر رمضان، ونلاحظ أن هذا البيان يحتوي على عدد من المقترحات البناءة لإخراج ليبيا من الأزمة العسكرية السياسية التي طال أمدها. فبين المقترحات، تشكيل سلطات موحدة بتمثيل جغرافي نسبي للمناطق التاريخية الثلاث في البلاد، ووضع دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لهذا الدستور".

وأضافت زاخاروفا: "نرى أن الأفكار التي أعرب عنها رئيس مجلس النواب الليبي يمكن أن تشكل أساس المناقشات السياسية في إطار عملية التسوية الليبية الشاملة".

وتابعت: "نحن مقتنعون بأن استمرار الحرب الأهلية بين الأشقاء محفوف بعواقب وخيمة على ليبيا وشعبها الذي عانى طويلا. ونحث جميع أطراف النزاع على إظهار المسؤولية عن مصير وطنهم، والوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة على جميع المسارات الثلاثة للتسوية العسكرية والسياسية والاقتصادية، ووفقا لمقرارات مؤتمر برلين الدولي، وقرار مجلس الأمن 2510".

المصدر: سبوتنيك