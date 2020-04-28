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الصحة المصرية: 30% من وفيات كورونا توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية: 30% من وفيات كورونا توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات
Reuters
مصر
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كشفت وزارة الصحة المصرية عن السبب الرئيسي لوفاة المصابين بفيروس كورونا في البلاد، موضحة أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.

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وقالت الوزارة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية، ومماطلتهم في طلب المساعدة الطبية والإبلاغ عن حالاتهم.

وطالبت الوزارة المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسنى للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظا على حياة المواطنين.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 22 وفاة و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، في أكبر حصيلة وفيات تسجلها مصر منذ ظهور الفيروس في البلاد.

المصدر: RT

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