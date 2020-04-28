 
مباشر

العراق.. مصاب بكورونا ينقل العدوى لـ37 شخصا في مجلس عزاء

أخبار العالم العربي

العراق.. مصاب بكورونا ينقل العدوى لـ37 شخصا في مجلس عزاء
Reuters ESSAM AL-SUDANI
الطواقم الطبية في البصرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrfd

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة جنوبي العراق اليوم الثلاثاء، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، وإغلاق منطقة الإصابات الجديدة وعزلها.

وقال مراسل RT، إن "السلطات الأمنية في محافظة البصرة أغلقت منطقة الهارثة بشكل كامل بعد ظهور 37 إصابة جديدة"، وأن "الإصابات نتجت عن مشاركة شخص مصاب بالفيروس في مجلس عزاء، صافح بعض الحاضرين".

وأضاف، أن "السلطات قامت بعزل بعض الملامسين والحجر عليهم، كما تجري فحوصات لعدد آخر من سكان تلك المنطقة"، مشيرا إلى أن "السلطات اعتبرت الهارثة، منطقة موبوءة".

وأعلنت وزارة الصحة في العراق، أن "مجموع الإصابات في العراق بلغ 1847، والوفيات 88 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1286".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا