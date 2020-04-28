العراق.. مصاب بكورونا ينقل العدوى لـ37 شخصا في مجلس عزاء

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة جنوبي العراق اليوم الثلاثاء، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، وإغلاق منطقة الإصابات الجديدة وعزلها.

وقال مراسل RT، إن "السلطات الأمنية في محافظة البصرة أغلقت منطقة الهارثة بشكل كامل بعد ظهور 37 إصابة جديدة"، وأن "الإصابات نتجت عن مشاركة شخص مصاب بالفيروس في مجلس عزاء، صافح بعض الحاضرين".

وأضاف، أن "السلطات قامت بعزل بعض الملامسين والحجر عليهم، كما تجري فحوصات لعدد آخر من سكان تلك المنطقة"، مشيرا إلى أن "السلطات اعتبرت الهارثة، منطقة موبوءة".

وأعلنت وزارة الصحة في العراق، أن "مجموع الإصابات في العراق بلغ 1847، والوفيات 88 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1286".

المصدر: RT