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موسكو تعرب عن دهشتها من خطوة حفتر!

أخبار العالم العربي

موسكو تعرب عن دهشتها من خطوة حفتر!
Sputnik
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أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تفاجأت من إعلان قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر نقل السلطة في البلاد، مشددا على عدم وجود حل عسكري للنزاع.

وقال المصدر: "هذا أمر مدهش. هناك قرارات القمة في برلين، والأمر الرئيس، قرار مجلس الأمن رقم 2510، الذي يجب تنفيذه أولا وقبل كل شيء من قبل الليبيين أنفسهم بمساعدة المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة".

واختتم المصدر تصريحه بالقول: "نحن نقف مع استمرار الحوار الشامل بين الأطراف في إطار العملية السياسية، فلا يوجد حل عسكري للصراع".

وكان حفتر دعا مؤخرا إلى إسقاط الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، وطالب بتفويض الجيش بقيادة المرحلة القادمة، ولاحقا أعلن قبوله هذا "التفويض".

المصدر: نوفوستي

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