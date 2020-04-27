مراسلنا: سقوط عدد من الجرحى خلال مواجهات بين محتجين والجيش في مدينة طرابلس شمال لبنان

أفاد مراسلنا في لبنان بسقوط عدد من الجرحى خلال مواجهات بين محتجين والجيش في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وأشار المراسل إلى أن القوات الأمنية ضربت طوقا حول مكان الاحتجاجات، عقب قيام محتجين غاضبين بمهاجمة وتحطيم عدد من واجهات المصارف في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وشارك اليوم الاثنين، مئات المحتجين في تظاهرة بشارع الحمراء وسط بيروت، احتجاجا على السياسات المصرفية في البلاد.

وتجددت الاحتجاجات في لبنان ظهر اليوم، بعد فترة هدوء أعقبت ليلة قطع فيها المحتجون الطرقات بمعظم أنحاء البلاد، تنديدا بالأوضاع المعيشية الخانقة.

المصدر: RT