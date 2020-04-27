 
مباشر

مراسلنا: سقوط عدد من الجرحى خلال مواجهات بين محتجين والجيش في مدينة طرابلس شمال لبنان

أخبار العالم العربي

مراسلنا: سقوط عدد من الجرحى خلال مواجهات بين محتجين والجيش في مدينة طرابلس شمال لبنان
Reuters MOHAMED AZAKIR
تجدد الاحتجاجات في لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nran

أفاد مراسلنا في لبنان بسقوط عدد من الجرحى خلال مواجهات بين محتجين والجيش في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وأشار المراسل إلى أن القوات الأمنية ضربت طوقا حول مكان الاحتجاجات، عقب قيام محتجين غاضبين بمهاجمة وتحطيم عدد من واجهات المصارف في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وشارك اليوم الاثنين، مئات المحتجين في تظاهرة بشارع الحمراء وسط بيروت، احتجاجا على السياسات المصرفية في البلاد.

وتجددت الاحتجاجات في لبنان ظهر اليوم، بعد فترة هدوء أعقبت ليلة قطع فيها المحتجون الطرقات بمعظم أنحاء البلاد، تنديدا بالأوضاع المعيشية الخانقة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا