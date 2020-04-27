إطلاق اسم محمد بن سلمان على "دار القلم" للخط العربي وتحويلها لمركز عالمي

أطلق اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مركز "دار القلم" في المدينة المنورة، تثمينا لجهوده في دعم الخط العربي والثقافة والمثقفين.

ووفقا للأمر السامي، تتولى وزارة الثقافة الإشراف على المركز بالتنسيق مع دارة الملك عبد العزيز، وستعمل على تطويره ليصبح منصة عالمية للخط والخطاطين من مختلف دول العالم.

ويحتوي مركز "الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي" على متحف ومعرض ومعهد للخط العربي، كما يتضمن ملتقى للخطاطين العرب والمسلمين.

وتلتقي خطط تطوير مركز "دار القلم" وتحويل اسمه إلى مركز "الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي"، مع جهود وزارة الثقافة الرامية لدعم هذا الفن العريق والاحتفاء بتاريخه ورموزه، التي تنعكس في احتفالية "عام الخط العربي" التي تنظمها الوزارة خلال عامي 2020 و2021 وتقدم خلالها فعاليات وأنشطة متنوعة تهدف في مجملها إلى تعزيز حضور الخط العربي في المجتمع والمحافظة عليه والاحتفاء بفنونه.

تم افتتاح "دار القلم" عام 2013 في المدينة المنورة لتعليم الخط العربي، وأصبحت منارة للخطاطين بدوراتها ومناهجها وتخصصاتها في تعليم الخط العربي وأساليبه.

المصدر: عكاظ