الملك عبد الله الثاني: عدم الالتزام بالإرشادات الصحية سيعيدنا خطوتين للوراء

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اجتماع عقده مع المحافظين عبر تقنية الاتصال المرئي، ضرورة بذل الجهود للتخفيف على المواطنين، ومتابعة الأسعار في الأسواق خلال شهر رمضان.

وأشار عبد الله الثاني، إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع ضرورة التنسيق لنقل التوجيهات الحكومية من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى المحافظين في الوقت المناسب.

وأوضح، أهمية دور المحافظين كحلقة وصل لنقل ملاحظات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصعوبات التي تعترض عملهم إلى الحكومة، وكذلك تكثيف رسائل التوعية للمواطنين لاتخاذ إجراءات السلامة العامة اللازمة عند النزول إلى الأسواق.

جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد، خلال اجتماع مع المحافظين بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ضرورة بذل الجهود للتخفيف على المواطنين، ومتابعة الأسعار في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وعدم التلاعب فيها #الأردنpic.twitter.com/wCb3GNN3gT — RHC (@RHCJO) April 27, 2020

وحذر العاهل الأردني من خطورة عدم الالتزام بالنصائح الطبية، وقال: هذا الأمر قد يعيدنا خطوتين للوراء".

بدوره، أكد وزير الداخلية سلامة حماد، خلال الاجتماع، أن "الوزارة على تنسيق مستمر مع مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية، وضمن عمل تشاركي يهدف إلى الحفاظ على الوطن من وباء كورونا".

المصدر: "عمون"