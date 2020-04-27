الجزائر تمدد الحجر الصحي حتى منتصف مايو

قررت السلطات الجزائرية، تمديد العمل بالحجر والقيود المعمو بها لمواجهة جائحة كورونا 15 يوما، وذلك حتى منتصف مايو.

وحسب بيان للحكومة الجزائرية صدر اليوم، فإن قرار التمديد سيبدأ من 30 أبريل إلى غاية 15 مايو المقبل، وسيكون مرافقا بالتدابير الوقائية الأخرى أيضا لمدة 15 يوما.

وقال البيان، إن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اتخذ هذا القرار بعد الموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية التي تتابع تطورات فيروس كورونا المستجد في الجزائر.

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وجددت الحكومة دعوتها للمواطينن لمواصلة الامتثال لقوانين الحجر الصحي، بكل وعي وصرامة.

وأمس، خففت الجزائر القيود المفروضة لمنع انتشار فيوروس كورونا في البلاد، حيث سمحت السلطات للعديد من المتاجر باستئناف نشاطها، كما رفعت العزل المشدد عن ولاية البليدة.

المصدر: " النهار" الجزائرية