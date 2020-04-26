اليمن.. قيادات من الحزام الأمني وشيوخ عشائر يؤيدون قرار إعلان الإدارة الذاتية في الجنوب

أعلنت قيادة الحزام الأمني والتدخل السريع والأمن في محافظة أبين اليمنية، ومشايخ وأعيان قبائل نعمان بشبوة، تأييدها قرار المجلس الانتقالي الجنوبي إعلان الإدارة الذاتية وحالة الطوارئ.

وأعربت قيادة الحزام الأمني والتدخل السريع في أبين، عن تأييدها القوي والمطلق "للقرار التاريخي الذي أصدرته القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية".

وأضافت في بيان خاص: "نعلن ولاءنا المطلق لقيادتنا السياسية لكل القرارت التي تم اتخاذها خدمة لشعبنا الجنوبي وإننا جنود مخلصون لقيادتنا لتنفيذ وتحقيق هذا القرار على أرض الواقع في الإدارة الذاتية لكل المؤسسات والمصالح والإدارات في المحافظات الجنوبية".

من جهتها أعلنت قيادة ادارة أمن لحج تأييدها لما ورد في بيان الزبيدي، كما شدد مشايخ وأعيان قبائل نعمان بشبوة، أنهم تابعوا "البيان الشجاع والصائب الذي أصدره المجلس الانتقالي الجنوبي ممثل الشعب الجنوبي في العاصمة عدن والذي أعلن فيه حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب وذلك بسبب فشل وتعمد ما يسمى بالشرعية اليمنية القيام بمهامها ومسؤولياتها".

المصدر: RT