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فلسطينيون يؤدون صلاة التراويح أمام الأقصى - صور

أخبار العالم العربي

فلسطينيون يؤدون صلاة التراويح أمام الأقصى - صور
Reuters Ammar Awad
مسجد قبة الصخرة في الأقصى بالقدس - أرشيف
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أدى عدد من الشبان الفلسطينيين اليوم السبت، صلاة التراويح أمام أبواب المسجد الأقصى المغلقة في أزقة البلدة القديمة بالقدس، في إطار إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

وأعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في فلسطين الخميس الماضي، استمرار تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا.

فلسطينيون يؤدون صلاة التراويح أمام الأقصى - صور
فلسطينيون يؤدون صلاة التراويح أمام الأقصى - صور

وقال المجلس إنه "قرر ‏وهو تعتصره الحرقة والألم ‏تمديد قراره بتعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، وذلك تماشيا مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء".

فلسطينيون يؤدون صلاة التراويح أمام الأقصى - صور
فلسطينيون يؤدون صلاة التراويح أمام الأقصى - صور

وأضاف: "الأذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان من قبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف وحراس المسجد، الذين سيبقون معمرين للمسجد ومتواجدين على رأس عملهم بإذن الله بما في ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة".

المصدر: RT

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