السودان.. تسجيل 39 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الجديدة توزعت على مدن وولايات البلاد، إذ سجلت 36 حالة إصابة في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في كل من ولايات الجزيرة، والبحر الأحمر، ووسط دارفور.

وأكدت أن ولاية القضارف سجلت حالتي إصابة بالفيروس أعلن عنهما سابقا.

وأوضحت أن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء ارتفع إلى 213 حالة، منها 19 تماثلت للشفاء، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة.

المصدر: RT