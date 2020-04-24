الحوثيون يعلنون استعادة معسكر استراتيجي من الجيش في الجوف

أعلنت جماعة أنصار الله، اليوم السبت، السيطرة على معسكر استراتيجي للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وتأتي هذه التطورات غداة إعلان التحالف العربي تمديد وقف إطلاق النار من جانبه في اليمن لمدة شهر.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، عن مصدر عسكري، إنه "تم تنفيذ عملية هجومية واسعة، بدأت بالتقدم باتجاه المرازيق (الهضبة العليا والسفلى) وبئر المرازيق، والسيطرة عليها بعد استكمال تطهير مدينة الحزم (مركز الجوف) من فلول المرتزقة"​​​.

وأكد المصدر "السيطرة على تباب ومعسكر اللبنات بالكامل وجبل الأقشع وقرية الخسف"

وأشار المصدر إلى "محاولة العدو استعادة مواقعه بزحف مكثف، تحول إلى كارثة عليه، حيث تصدى المرابطون له وكبدوه خسائر فادحة".

ووفقاً لوكالة "سبأ"، سقط من الجيش اليمني خلال العملية الهجومية "عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قيادات، وتم اغتنام أسلحة وعتاد".

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أعلن في الثامن من أبريل الجاري، استعادة السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي والجدافر ‎شرق مديرية الحزم، إثر هجوم للجيش اليمني من عدة محاور على "أنصار الله".

وسيطرت "أنصار الله"، مطلع مارس الماضي، على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف بما فيها المجمع الحكومي وقيادة المنطقة العسكرية السادسة للجيش اليمني، عقب معارك عنيفة مع قواته.



المصدر: سبوتنيك