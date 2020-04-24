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وزارة الصحة المصرية: تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع حالات الشفاء

وفاة 3 عراقيين بكورونا في الخارج

أخبار العالم العربي

وفاة 3 عراقيين بكورونا في الخارج
Reuters ALAA AL-MARJANI
مستشفى في العراق
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، عن وفاة 3 عراقيين بكورونا في بريطانيا، مؤكدة تسجيل خمس إصابات جديدة لدى أبناء الجالية في عدد من الدول.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إنه "تم تسجيل 3 حالات وفاة في بريطانيا، و5 حالات إصابة 2 منها في كندا، وواحدة في كل من روسيا والهند والمملكة المتحدة".

وأضاف أن "العدد الكلي للمصابين من أبناء الجاليات العراقية في عموم العالم 247 حالة"، مشيرا إلى أن "مجموع حالات الوفاة بلغ 31 حالة، وحالات الشفاء 59 حالة".

المصدر: RT 

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