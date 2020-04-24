وفاة 3 عراقيين بكورونا في الخارج
أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، عن وفاة 3 عراقيين بكورونا في بريطانيا، مؤكدة تسجيل خمس إصابات جديدة لدى أبناء الجالية في عدد من الدول.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إنه "تم تسجيل 3 حالات وفاة في بريطانيا، و5 حالات إصابة 2 منها في كندا، وواحدة في كل من روسيا والهند والمملكة المتحدة".
المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) April 24, 2020
د. أحمد الصحّاف:
تسجيل 3 حالات وفاة في بريطانيا، و 5 حالات إصابة 2 منها في كندا، واحدة في روسيا، وواحدة في بريطانيا، وواحدة في الهند لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا. pic.twitter.com/PxXsRcPFPY
وأضاف أن "العدد الكلي للمصابين من أبناء الجاليات العراقية في عموم العالم 247 حالة"، مشيرا إلى أن "مجموع حالات الوفاة بلغ 31 حالة، وحالات الشفاء 59 حالة".
المصدر: RT