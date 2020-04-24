وفاة 3 عراقيين بكورونا في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، عن وفاة 3 عراقيين بكورونا في بريطانيا، مؤكدة تسجيل خمس إصابات جديدة لدى أبناء الجالية في عدد من الدول.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إنه "تم تسجيل 3 حالات وفاة في بريطانيا، و5 حالات إصابة 2 منها في كندا، وواحدة في كل من روسيا والهند والمملكة المتحدة".

المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة

د. أحمد الصحّاف:



تسجيل 3 حالات وفاة في بريطانيا، و 5 حالات إصابة 2 منها في كندا، واحدة في روسيا، وواحدة في بريطانيا، وواحدة في الهند لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا. pic.twitter.com/PxXsRcPFPY — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) April 24, 2020

وأضاف أن "العدد الكلي للمصابين من أبناء الجاليات العراقية في عموم العالم 247 حالة"، مشيرا إلى أن "مجموع حالات الوفاة بلغ 31 حالة، وحالات الشفاء 59 حالة".

المصدر: RT