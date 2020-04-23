حفتر: فرحة السراج والمجلس الرئاسي الليبي في صبراته وصرمان لن تدوم

اتهم قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج بارتكاب عدد من الجرائم التي ترتقي إلى الخيانة.

وأضاف حفتر في كلمة متلفزة أن المجلس الرئاسي "يتفاخر بجرائم المليشيات في صبراته وصرمان ولكن نؤكد أن فرحته لن تدوم".

وطالب الليبيين "بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة والقوات المسلحة ستكون لضامن بعد الله في حماية اختياراتهم".