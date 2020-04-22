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مصر تقدم لليبيا سلعا غذائية ومطهرات خلال شهر رمضان

أخبار العالم العربي

مصر تقدم لليبيا سلعا غذائية ومطهرات خلال شهر رمضان
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رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، إبراهيم الجراري
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قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، إبراهيم الجراري، إن مصر ستقدم سلعا غذائية ومطهرات لليبيا خلال شهر رمضان.

وأوضح الجراري، في تصريحات صحفية، أن سفينة الحاويات "سيرانو"، التي دشنت قبل أسبوعين الخط البحري التجاري بين مصر وليبيا، ستعود الجمعة المقبل، حاملة على متنها سلعا غذائية ومواد تنظيف من الموانئ المصرية، قاصدة ميناء طبرق الليبي لتعزيز السوق المحلية والحفاظ على استقرار السوق خلال أيام شهر رمضان.

ولفت رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار تطبيق التعاون التجاري البحري بين البلدين.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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