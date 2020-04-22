مصر.. تسجيل 169 إصابة جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء عن تسجيل 169 إصابة جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة.

وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 12 حالة.

وتابع مجاهد أن 65 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

وأوضح خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1270 حالة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة، وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

ناصر حاتم

المصدر: RT