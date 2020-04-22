دبي تسهل نقل 39 ألف سائح على متن 13 سفينة عالقة في المنطقة

استقبلت موانئ دبي، 13 سفينة سياحية عالقة بالمنطقة، تقل 39 ألف شخص، من هم 29 ألف راكب بالإضافة إلى 10 آلاف من الطواقم البحرية، لتسهيل عملية مغادرتهم للدولة بكل انسيابية إلى أوطانهم.

وتنفيذا لتوجيهات حكومة دبي بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، تمت عملية استقبال وإجلاء المسافرين وسط التدابير الاحترازية والوقائية كافة من فحوص وعمليات تنظيف مكثف ومستمر، وتعقيم شامل لكل المرافق.

وأعلنت مراسي "بي آند أو" الذراع التشغيلية لموانئ دبي العالمية، عن إنجازها ختام الموسم السياحي البحري بالعمل وبشكل وثيق مع كل مشغلي الرحلات البحرية السياحية والوكلاء البحريين.

وقال المدير التنفيذي لميناء "راشد"، محمد المناعي: "تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، شملت كافة التدابير الاحترازية والوقائية".

وأضاف، أن "السلاسة التي تم بها إنجاز ختام الموسم السياحي البحري ووسط هذه الظروف الدولية الطارئة تؤكد دور دبي العالمي في قيادة القطاع البحري وكفاءتها العالمية".

من جهته، قال نائب رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، حمد بن مجرن: "تتمتع دبي بمقومات عالمية في مواجهة التحديات في مختلف القطاعات، ويأتي القطاع السياحي في أولويتها، وهو ما يرسخ من موقعها الريادي في السياحة البحرية، وقدرتها على مواجهة أي ظروف طارئة".

المصدر: "الإمارات اليوم"