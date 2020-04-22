عدد الوفيات بكورونا في الجزائر يتجاوز الـ400

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 10 وفيات و99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 402، والإصابات إلى 2910.

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وأوضحت الوزارة أن 52 شخصا تماثلوا للشفاء في آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1204.

وتخضع 4852 حالة للعلاج بعقار "كلوروكين"، منها 1742 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري "بي سي آر"، و3110 حالة محتملة حسب تحليل الأشعة.

وتشير الأرقام المسجلة مؤخرا في عموم البلاد إلى وجود استقرار في حالات الإصابة والوفيات.

المصدر: RT