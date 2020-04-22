الأردن.. تعديل أسس النجاح والإكمال والرسوب في مدارس المملكة

قررت لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم الأردنية، تعديل أسس النجاح والإكمال والرسوب للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

وجاء تعديل الأسس استنادا إلى أمر الدفاع رقم 7 لسنة 2020، في ظل تعليق دوام المدارس وتواصل العملية التدريسية عبر المنظومة التي أعلنتها الوزارة للتعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية والقنوات التلفزيونية الخاصة، وكذلك إجراء التقييمات الإلكترونية للطلاب.

وبموجب التعديلات الجديدة، "تكون نتيجة الطالب من الصف الأول وحتى الثالث الأساسي في المبحث للفصل الدراسي الثاني لعام 2019/2020، من مجموع علامته التي حصل عليها في الفترات التقويمية الأربعة، بحيث يخصص لكل فترة تقويمية 25 بالمئة من علامة المبحث".

ويكون التقويمان الأول والثاني، أدائيين على عمل الطلاب للواجبات البيتية والمهمات التعليمية المختلفة والاختبارات القصيرة، فيما يكون التقويم الثالث تقديريا للمعلم، ويكون التقويم الرابع النهائي أدائيا، أي تقويم مستمر لأداء الطالب على الواجبات البيتية والمهمات التعليمية المختلفة والاختبارات القصيرة.

وتتكون نتيجة الطالب من الصف الرابع الأساسي وحتى الثاني عشر في المبحث للفصل الدراسي الثاني، وفق التعديلات من مجموع علاماته التي حصل عليها في التقويمات الأربعة وبـ 20 درجة.

ويكون التقويم الأول اختبارا إلكترونيا، والتقويم الثاني أدائيا، يقيس أداء الطالب على الواجبات البيتية والمهمات التعليمية المختلفة والاختبارات القصيرة، والتقويم الثالث تقديريا من المعلم، فيما يكون التقويم الرابع النهائي، والذي خصص له 40 بالمئة من علامة المبحث، اختبارا إلكترونيا يشمل قياس الكفاءات التي تضمنها المنهاج.

واناطت التعديلات مسؤولية إجراء التقويمات للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصف الأول الأساسي وحتى الثاني عشر للمدرسة، وفق آلية تتناسب مع وضع كل طالب على حدة.

المصدر: "خبرني"