الداخلية السورية: توقيف العشرات لمخالفتهم قرارات حظر التجول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أنها أوقفت 187 شخصا وأغلقت 189 محلا بسبب مخالفة قرارات حظر التجول وفتح المحلات.

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وأوضحت الوزارة أن تلك الأرقام شملت مختلف المحافظات منذ يوم 19 أبريل وحتى اليوم الأربعاء.

وأهابت الداخلية بالمواطنين "التقيد التام بالقرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا، منعا لتعرض المخالفين منهم للمساءلة القانونية، وحفاظا على الصحة العامة".

وكانت الحكومة اتخذت قرارات برفع جزئي للحظر، بينها السماح بالتنقل بين المحافظات ليومين فقط، ولمرة واحدة، وفتح المحلات يومين في الأسبوع، وحتى الثالثة ظهرا.

أسامة يونس

المصدر: RT