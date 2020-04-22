حصيلة ضحايا كورونا في قطر تبلغ 10 وفيات وارتفاع ملموس في الإصابات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأربعاء عن تسجيل حالة وفاة و608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن الفيروس أودى حتى الآن بأرواح 10 أشخاص في البلاد، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 7141.

وسجلت في قطر خلال آخر 24 ساعة 75 حالة شفاء من الفيروس، ليبلغ عدد المتعافين 689 شخصا، فيما لا يزال 6442 مريضا تحت العلاج من العدوى.

وخضع 3287 شخصا لفحص كورونا في قطر خلال اليوم الأخير، وتجاوز العدد الإجمالي عتبة الـ70 ألفا.

وتمثل أرقام اليوم في قطر ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات الجديدة مقارنة مع يوم أمس عندما سجلت في البلاد 518 إصابة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/r650zBd03P — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 22, 2020

المصدر: RT