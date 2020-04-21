البرلمان اللبناني يقر تشريعا حول زراعة الحشيش للأغراض الطبية

أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء قانونا حول شرعية زراعة الحشيش للاستخدام الطبي.

وأوضح النائب آلان عون عن تكتل "لبنان القوي" في حديث لـ "رويترز" أن إقرار هذا التشريع له دوافع اقتصادية، مشيرا إلى ضرورة دعم الاقتصاد بكل الوسائل.

واعتبر أن هذه الخطوة ستسمح للحكومة بالحصول على عائدات إضافية وتطوير قطاع الزراعة.

اقرار المجلس النيابي قانون تنظيم زراعة الحشيش للاستخدام الطبي بناء لتوصية ماكينزي، ما هو الا البداية لاقرار كافة البنود الأخرى التي أوصت بها دراسة ماكينزي بغية تحويل اقتصادنا من ريعي الى منتج. — RaedKhoury (@RaedKhourylb) April 21, 2020

من جانبه، كتب وزير الاقتصاد السابق رائد خوري على "تويتر"، أن "إقرار المجلس النيابي قانون تنظيم زراعة الحشيش للاستخدام الطبي بناء لتوصية ماكينزي، ما هو إلا البداية لإقرار كافة البنود الأخرى التي أوصت بها دراسة ماكينزي بغية تحويل اقتصادنا من ريعي الى منتج".

جدير بالذكر أن لبنان استعان قبل عامين بشركة "ماكنزي" الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد "الخطة الوطنية الاقتصادية" للنهوض باقتصاد البلاد.

ويشار إلى أن "حزب الله" كان من بين القوى السياسية التي عارضت التشريع.

وزراعة الحشيش في لبنان موجودة بصورة غير شرعية، وخاصة في منطقة البقاع شرقي البلاد.

المصدر: وكالات