فلسطين.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 466

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس.

وأوضحت الصحة في بيان أن الإصابات هي لثلاثة فلسطينيين من بلدة كفر عقب شمال القدس، بينها إصابة لطفل (6 سنوات)، وإصابتان في قطاع غزة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم أن الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز الحجر والعلاج مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة، في حين أن عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن بلغ نحو 25 ألف فحص، وأن الوزارة باتت تستطيع إجراء 4 آلاف فحص يوميا.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة الخاضعة للمتابعة الصحية بلغت 390 حالة، ووصل عدد حالات التعافي 69 حالة، فيما بلغت النسبة في صفوف العمال والمخالطين لهم 75 بالمئة من مجمل الإصابات، فيما يخضع 11510 مواطنا للحجر الصحي المنزلي بإشراف من وزارة الصحة.

المصدر: وكالات