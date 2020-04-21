مصر.. معاقبة صحيفة "انتهكت أحكام الدستور والقانون"

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرارا يلزم صحيفة "المصري اليوم" وموقعها الإلكتروني بنشر اعتذار واضح للجمهور خلال 3 أيام، على خلفية "مخالفات ارتكبتها".

وألزم المجلس الصحيفة بإزالة المحتوى المخالف ودفع غرامة مقدارها مائتين وخمسين ألف جنيه، وحجب الباب الذي نُشرت عبره المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر.

وقرر المجلس إحالة رئيس تحرير الصحيفة إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين ومنع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهوره لديها لحين انتهاء المساءلة التأديبية.

واتخذ المجلس قرارا بمنع جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية من ظهور كاتب سلسلة المقالات المنشورة تحت اسم "نيوتن" المستعار الذي يعود لمؤسس الصحيفة صلاح دياب لمدة شهر.

وقال المجلس إن الصحيفة "ارتكبت مخالفات جسيمة تنتهك أحكام الدستور والقانون، وتخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة بقيامها بحملة ممنهجة تنتهك أحكام الدستور والقانون وتنشر وتبث الضغينة، قادها صاحب سلسلة المقالات المشار إليها مؤسس الصحيفة والمساهم في ملكيتها صلاح دياب".

ووجه المجلس انتقادات حادة لما جاء في إحدى مقالات الصحيفة بأن "ما حدث من انجازات خلال فترة إدارة سيناء إبان احتلالها بين عامي 1967 و1973 لم تستطع مصر فعله خلال تاريخها المديد".

ناصر حاتم

المصدر: RT