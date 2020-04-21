وزير الخارجية اليمني: أوقفنا عمل فريقنا في لجنة الحديدة لحين كشف المسؤولين عن مقتل أحد أفرادها

أكد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، محمد الحضرمي، أن الحكومة أوقفت عمل فريقها في لجنة التنسيق بمحافظة الحديدة إلى حين الكشف عن المسؤولين عن مقتل أحد مراقبيها.

وشدد الحضرمي، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية نيلز أنين، على أن "الحكومة لا تقبل بأن يستغل الحوثيون اتفاقية الحديدة لإشعال حروبهم في الجبهات الأخرى، وأنها أوقفت عمل فريقها إلى حين التحقيق وكشف المتسببين المجرمين من الحوثيين المسؤولين عن استشهاد العقيد الصليحي ونقل مقر البعثة الأممية لمكان محايد وتحريرها من قبضة الحوثيين"، حسبما نقلت وكالة "سبأ" التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأضاف الوزير: "أننا قد تخاطبنا رسميا مع الأمم المتحدة بهذا الشأن".

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وأكد وزير الخارجية حرص الحكومة على "السلام الدائم والمرتكز على المرجعيات الثلاث والثوابت الوطنية"، مشيرا إلى ترحيب الحكومة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف النزاعات المسلحة على خلفية فيروس كورونا.

واتهم الحضرمي، جماعة الحوثيين بأنها "تستمر في التصعيد بعد ان رفضت الالتزام بمبادرة التحالف لوقف إطلاق النار"، مضيفا أن "الحوثيين لا عهد لهم، وأنهم دائما يستغلون غياب أي آليات واضحة للتحقق من الالتزامات والتعهدات ويقومون بالاستمرار في التحشيد ونكث كل العهود".

يذكر أن أطراف النزاع في اليمن أعلنت عن ترحيبها بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لمنع تفشي فيروس كورونا، لكن العمليات القتالية لا تزال مستمر، وتتبادل الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة "أنصار الله" الحوثية من الجهة الأخرى الاتهامات بالتصعيد.

المصدر: sabanew.net