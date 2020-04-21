وزارة الأوقاف الفلسطينية تعلق جميع إجراءات الحج بسبب فيروس كورونا

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، الذي يتولى حقيبة وزارة الأوقاف أيضا، إنه تقرر وقف جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الفلسطينيين لموسم الحج هذا العام، بسبب فيروس كورونا.

وأضاف اشتيه في مؤتمر صحفي في رام الله: "أوقفنا جميع الإجراءات المتعلقة بالحج.. السبب أن المملكة العربية السعودية أوقفت كامل هذه الإجراءات إلى إشعار آخر".

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وصرح بأنه تم كذلك إعادة الرسوم المدفوعة لمن كان مسجلا لأداء العمرة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس 4 حالات وفاة بفيروس كورونا من بين 466 حالة إصابة، كان آخرها تسجيل 5 إصابات اليوم، اثنتان منها في قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، وفي خطوة ترمي لتخفيف أعباء الأزمة، قال اشتيه إن وزارة الأوقاف ستقوم بتأجيل الأقساط المستحقة على كامل الأراضي المستأجرة من الأوقاف الإسلامية.

وتابع قائلا: "هناك أملاك للأوقاف الإسلامية، أي متضرر في خلال هذه الأزمة يريد أن تساعده وزارة الأوقاف الوزارة فهي جاهزة في هذا الأمر".

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثاني على التوالي، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل ومنع التنقل بين المحافظات.

المصدر: رويترز