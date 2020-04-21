مصر تبحث تطورات الأوضاع مع فرنسا في ظل أزمة كورونا

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، لبحث مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الاتصال تناول الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وسبل تنسيق الجهود المُشتركة في هذا الصدد على المستويين الثنائي والدولي.

وبحث الوزيران أيضا أوجه التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات الأخرى، بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين، مضيفا أن الاتصال تضمن تبادلا للرؤى حول آخر تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.

المصدر: RT