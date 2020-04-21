الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع والضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها لم ترصد أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، لم نرصد أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات الضفة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين ارتفع عدد المصابين في القدس إلى 132 مصابا بعد تسجيل 12 إصابة جديدة، وفقا لما ورد لوزارة الصحة من المصادر المحلية في العاصمة المحتلة، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 461.

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وأوضحت الكيلة خلال الإيجاز الصحفي الصباحي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين إن عدد الإصابات في المحافظات الشمالية استقر عند 314 إصابة، إضافة إلى 15 إصابة في المحافظات الجنوبية، و132 إصابة (حصيلة مبدئية) في القدس، فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 72 حالة.

وأكدت أن الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز الحجر والعلاج مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل العناية المكثقة، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن بلغ نحو 25 ألف فحص.

المصدر: وكالات، معا