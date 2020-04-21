السودان ... 15 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل وفيات جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان الوزارة، بلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 107 حالات، والوفيات 12 حالة، في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 8 أشخاص.

إقرأ المزيد

ولفت البيان إلى أن المرضى بالفيروس يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وشددت الوزارة في بيانها على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وكانت السلطات قد فرضت الإغلاق الكامل وحظر التجوال الكلي، يوم السبت ولمدة 21 يوما في ولاية الخرطوم

المصدر: RT