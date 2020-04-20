لليوم الثاني على التوالي.. العراق خال من وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أشارت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن مختبراتها سجلت "35 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وذي قار والمثنى".

وأضافت أنه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وأن أعداد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 34 حالة"، مؤكدة "فحص 2908 نماذج في عموم العراق خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أن "عدد النماذج التي فحصت حتى الآن بلغ 59055، فيما بلغت الإصابات 1574، والوفيات توقفت عند 82 حالة، بينما كانت حالات الشفاء 1043".

المصدر: RT