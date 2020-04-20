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مصر.. "عروس البحر المتوسط" خالية لأول مرة (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

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أظهرت صور نشرها المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري هاني يونس، خلو شواطئ محافظة الإسكندرية الساحلية "عروس البحر المتوسط" من المواطنين.

مصر..
RT
الإسكندرية

وجاء ذلك تزامنا مع احتفالات المصريين بأعياد "شم النسيم" التي يعتاد فيها المصريون الذهاب إلى الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة مع بداية فصل الربيع.

مصر..
RT
الإسكندرية

يذكر أن الحكومة المصرية شددت من الإجراءات ونشرت وزارة الداخلية المصرية قوات أمن وأغلقت طرقا رئيسية في محافظات عدة للحيلولة دون توافد المواطنين على الشواطئ كإجراء احترازي خشية من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT

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