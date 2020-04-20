"الصحة السعودية" توضح سبب زيادة الإصابات اليومية بكورونا وتتوقع استمرار الارتفاع

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن سلطات المملكة تتوقع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما وضح سبب الزيادة الحادة للحصيلة في الأيام الماضية.

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وقال الربيعة، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين: "تحدثت قبل أسبوعين عن خطورة هذا الوباء، وذكرت أنه يمكن أن نصل إلى 10 آلاف حالة خلال الأسابيع القادمة، ونحن مع أرقام هذا اليوم وصلنا إلى أكثر من 10 آلاف حالة... هذا الوباء خطير، وانتشاره العالمي كبير، وعدد الحالات في العالم وصل إلى قرابة 2.5 مليون حالة، ونحن جزء من هذا العالم، والعدد في تزايد".

وشدد الربيعة على "أهمية التعاون في حماية الجميع من هذا الوباء"، مبينا: "يجب أن نطبق التباعد الاجتماعي، وأن نلتزم بالوقاية بأنواعها سواء من التعقيم أو النظافة".

وأشار إلى "زيادة الأعداد بشكل ملحوظ" في الأيام الثلاثة الماضية، موضحا أن هذا الارتفاع يأتي "نتيجة عمل المسح النشط".

وتابع: "فكرته أنه بدلا من أن يخبرنا أي شخص بإصابته ونبدأ بحصر المخالطين وغير ذلك، نذهب إلى المناطق التي نشعر فيها بازدياد الحالات ونذهب للمنازل والمجمعات السكنية، حتى نتقصى ونكتشف الحالات قبل وصولها إلينا، وهذا يساعدنا على السيطرة مستقبلا".

وأكد: "لذا نتوقع تزايد الحالات في الفترة القادمة، وبمشيئة الله سيساعدنا ذلك في السيطرة على الوباء خلال الفترات القادمة".

وسجلت في السعودية حتى اليوم الاثنين 10484 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك 103 حالات وفاة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية