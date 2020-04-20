افتتاح مشفى"COVID19" في الحسكة (صور)

افتتح في الحسكة السورية مشفى ( COVID19) الخاص بمعالجة مرضى الإصابة بفيروس كورونا، وجرى تجهيزه بكافة المعدات الطبية الضرورية للمعالجة.

وأنهى الفريق اللوجستي في "الهلال الأحمر الكردي" خلال مدة قصير إعداد المشفى، حيث تم تأهيل المبنى لتحويله إلى مستشفى مخصص لاستقبال حالات الاشتباه والحالات المؤكدة في الإصابة بفيروس كورونا.

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وجاءت فكرة تحضير المشفى لتوجيه جميع المصابين أو المشتبه بهم إلى مكان علاجي جاهز ومخصص، ولمنع تفشي الفيروس ضمن مراكز صحية أخرى قد لا تكون مستعدة لاستقبال مثل هذه الحالات، وايضا لجمع عدد كاف ومدرب من الكوادر الطبية ضمن مرفق صحي مخصص.

وجرى تجهيز المشفى بعد الأخذ بعين الاعتبار المقاييس الطبية العالمية، حيث تفصل بين السرير والأخر مسافة قدرها ثلاثة أمتار، وبتهوية جيدة. ويتم فرز الفريق الطبي، حسب حاجتهم إلى معدات الحماية الشخصية، إلى ثلاث مناطق عمل ضمن المشفى (الخضراء، الصفراء والحمراء) بالإضافة الى تطبيق بروتوكول خاص تم تحضيره من قبل فريق طبي استشاري من عدة منظمات طبية، بينها "أطباء بلا حدود" و "يو بي بي" و "الهلال الأحمر الكردي" لتشخيص و لاج المرضى، ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وبموافقة هيئة الصحة بشمال سوريا.

وتصل قدرة المشفى الاستيعابية إلى 120 سريرا حاليا، مع إمكانية التوسعة بوجود طاقم طبي أغلبهم متطوعون وموظفون سابقون لدى "الهلال الأحمر الكردي" خضعوا لتدريبات مكثفة من قبل أطباء مختصين.

كمال درباس - الهلال الأحمر الكردي

كمال درباس - الهلال الأحمر الكردي

كمال درباس - الهلال الأحمر الكردي

المصدر: وكالات