سوريا.. نقابة مهندسي حمص تدعو "للابتهال والدعاء" من الشرفات لتحدي كورونا

دعت نقابة المهندسين فرع حمص في سوريا، اليوم السبت، إلى لقاء من على الشرفات "للابتهال والدعاء والالتجاء إلى الله"، في تحد لفيروس كورونا.

وعبر صفحته في "الفيسبوك"، وجه فرع النقابة نداء للمهندسين ولأهالي حمص قائلا: "أنتم من بيوتكم وشرفات منازلكم.. ونحن من سطوح إعدادية عبد المهيمن عباس.. معا ستفيض مشاعرنا.. وسنلتجىء لله بالمناجاة والابتهالات والدعاء والأناشيد"، وذلك في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت.

وقال الفرع: "إذا كانت ظروف الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا قد اقتضت عدم التجمع والتزامنا ببيوتنا وبالتالي الحد من تواصلنا وتلاقينا.. لكننا لن نعدم وسيلة التواصل واللقاء".

ووجه الفرع الشكر لمديرية التربية بحمص لوضعها إعدادية عبد المهمين عباس تحت تصرفه، كما شكر محافظ المدينة، طلال برازي، وفرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي "لموافقتهم وتسهيلهم إقامة هذا اللقاء". واختتم بالدعوة "لتحدي فايروس كورونا مع التزامنا ببيوتنا".

وأكدت نقابة المهندسين أن اللقاء سيتكرر في معظم أحياء المدينة في الأيام القادمة.

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وقد قوبلت الدعوة بمواقف معارضة وأخرى مؤيدة، وعلق بعض المهندسين أن "النقابه مؤسسة علمية وليست مؤسسة دينية"، وهو ما عقبت عليه النقابة بالقول: "نحن شريحة من هذا المجتمع الغني والجميل بتعدد ثقافاته، ومن واجبنا التفاعل مع مجتمعنا المؤمن وأن نعبر عن انتمائنا لهذا المجتمع ونساهم في تخفيف الضغوط النفسية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا".

أسامة يونس

المصدر: RT