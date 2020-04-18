مقتل ضابطين سوريين على يد مسلحين بريف درعا

تناقلت وسائل إعلام محلية سورية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن مقتل ضابطين سوريين بعملية نفذها مسلحون يستقلون دراجة نارية، باستهداف سيارة الضباط بريف درعا الشرقي.

وقال نشطاء إن "الضابطين من رتبة عميد وعقيد يعملان في مقر اللواء 52 بريف درعا، وذلك بعملية نفذها مسلحون يستقلون دراجة نارية باستهداف سيارة الضباط على الطريق الواصل بين اللواء 52 والمليحة الغربية على أطراف بلدة الحراك بريف درعا".

المصدر: وسائل إعلام