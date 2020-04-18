الجيش الروسي يوزع 31 طنا من المساعدات الإنسانية خلال أسبوع في سوريا

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا، بأن الجيش الروسي سلم هذا الأسبوع أكثر من 31 طنا من المواد الغذائية إلى السلطات المحلية، في المناطق الخاضعة للحكومة السورية.

وقال مصدر في المركز: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم توزيع 750 سلة من المواد الغذائية بوزن إجمالي 6.075 طن على المدنيين في محافظة اللاذقية. وفي الفترة من 14 أبريل 2020 حتى الآن، تم توزيع 31.346 طن من المساعدات الغذائية بشكل إجمالي في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية".

وأضاف المصدر: "يجري حاليا توزيع المساعدات عن طريق السلطات المحلية ، وذلك بسبب القيود المفروضة في البلاد المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

إجمالا، في السنوات الأخيرة ، قام الجانب الروسي في سوريا بتنفيذ ألفين و420 فعالية إنسانية. وخلالها تم تسليم وتوزيع أكثر من 4 آلاف و21 طنا من المواد الغذائية والمياه المعبأة والمواد الأساسية على المواطنين السوريين. قدم أطباء وزارة الدفاع الروسية المساعدة لما يقرب من 133 ألف مواطن سوري.

المصدر: إنترفاكس





