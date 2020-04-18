وزارة الدفاع الجزائرية تنفي صحة أنباء عن توقيف عدد من قيادات الجيش

نفت وزارة الدفاع الجزائرية صحة أنباء ترددت عن توقيف عدد من قيادات الجيش الوطني، مؤكدة أن ما تردد في هذا الصدد "ليس سوى محاولة يائسة لزرع الشك في صفوف الجيش".

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم السبت: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، يوم أمس الجمعة 17 نيسان/أبريل 2020، معلومات مغلوطة وإشاعات حول تنحية وتوقيف عدد من القيادات المركزية وإطارات عليا بالجيش الوطني الشعبي"​​​.

وأضاف البيان إن "وزارة الدفاع الوطني تفند قطعيا هذه الدعايات المغرضة الصادرة عن أبواق ومصالح لم تعجبها التغييرات التي باشرها السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش الوطني الشعبي الذي سيظل الحصن المنيع الذي يحمي بلادنا من كل المؤامرات والدسائس".

المصدر: سبوتنيك