الرئيس التونسي يقرر تمديد الحظر الصحي لوقف تفشي فيروس كورونا

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، تمديد الحظر الصحي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وستعلن الحكومة المدة القصوى لذلك.

وأشرف قيس سعيد بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خصص للنظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في السابق بخصوص مكافحة تفشي جائحة كورونا، ولبحث الإجراءات الجديدة الممكن اتخاذها.

وأكد المجلس على ضرورة وضع مقترحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.

وتطرق المجتمعون لإمكانية مراجعة توقيت منع التجول بالنسبة إلى شهر رمضان المعظم.

وبحث المجلس أيضا الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية.

وأوصى بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها في أسرع الآجال، بالإضافة إلى متابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم.

وأشار إلى أهمية القيام بقراءة موضوعية لما حصل وما ترتب عن الإجراءات السابقة، وتعديل هذه الإجراءات حتى تكون متلائمة مع الأوضاع في تونس والعالم.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي ندد بالمضاربات الحاصلة سواء فيما يتعلق ببيع الكمامات أو باحتكار مادة السميد، مشددا على وجوب حفظ كرامة التونسيين.

المصدر: RT + وكالات