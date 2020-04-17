 
مباشر
عاجل
الصحة السعودية: 4 وفيات و762 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الصحة السعودية: 4 وفيات و762 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

الصحة السعودية: 4 وفيات و762 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/noqs

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل أربع وفيات و762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا