الصحة السعودية: 4 وفيات و762 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل أربع وفيات و762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.
#الصحة تعلن عن تسجيل (762) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (59) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (1049) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/GIpwkphLyI— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 17, 2020
يتبع..