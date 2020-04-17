الصحة السعودية: 4 وفيات و762 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل أربع وفيات و762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (762) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (59) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (1049) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/GIpwkphLyI — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 17, 2020

يتبع..