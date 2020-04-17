الشؤون الدينية التركية: إفريقيا أولى راصدي هلال رمضان

أعلنت عالمة الفلك لدى رئاسة الشؤون الدينية التركية، هوميرا نور إيشلك، أن شرقي القارة الإفريقية سيكون أولى المناطق التي سيبزغ فيها هلال شهر رمضان لهذا العام.

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وأضافت إيشلك أمس الخميس أنه بحلول الساعة 17:43 (بحسب توقيت غرينتش) من يوم 23 أبريل الجاري، ستتحقق ولادة هلال رمضان فلكيا، وتبدأ رؤيته في شرقي قارة إفريقيا، ليكون اليوم التالي أول أيام شهر رمضان.

وأوضحت أن عملية تحري رؤية هلال شهر رمضان، لن تتم حاليا، بسبب تفشي وباء كورونا حول العالم.

وفيما يخص هلال شهر شوال، قالت إيشلك إن ولادته ستتحقق فلكيا بعد ظهر يوم 23 مايو المقبل، وتبدأ رؤيته من المحيط الهادئ ووسط قارة أستراليا، ليكون اليوم التالي أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت إلى إمكانية رؤية هلال شهر شوال، من العاصمة التركية أنقرة، ومن مكة المكرمة في السعودية، إن كانت أحوال الطقس مناسبة لذلك.

المصدر: الأناضول