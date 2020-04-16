تونس.. اجتماع لمجلس الأمن القومي للنظر في مجابهة كورونا وملف العالقين في الخارج

أفادت دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية التونسية، الخميس، بأن مجلس الأمن القومي سيعقد اجتماعه يوم الجمعة للنظر في مستجدات الوضع الصحي بالبلاد وتطور السياسة الوقائية في مجابهة كورونا.

وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إن مجلس الأمن القومي سيستعرض مستجدات الوضع على الحدود الليبية ووضعية التونسيين العالقين في الخارج.

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جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أجرى مؤخرا سلسلة لقاءات تشاورية مع عدة شخصيات وطنية وأطباء ومع وزيري الخارجية والدفاع.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الخميس، تسجيل 42 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل مسحات أخذت من 793 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 حالة مؤكدة، من أصل 13930 تحليلا.

وقالت الوزارة إنها سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 37، موزعين كالتالي: 5 تونس، 5 صفاقس، 5 سوسة، 5 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 3 مدنين، 5 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 3 بن عروس.

وأضافت أنها فرضت الحجر المنزلي على قرابة 3500 شخص بين المخالطين للحالات المؤكدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه ومنذ 22 مارس تم إجلاء 2905 شخصا، من بينهم 946 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، سجلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة.

المصدر: RT + إذاعة "موزاييك"