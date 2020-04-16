فلسطين.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 375

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 294 في جميع المحافظات و81 داخل أسوار مدينة القدس، ليصبح الإجمالي 375.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة: تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى الآن، إصابتان في محافظة بيت لحم، لممرضين اثنين يعملان في مستشفى المطلع انتقلت إليهما العدوى نتيجة مخالطتهم مصابين في المستشفى، الأول من مخيم الدهيشة والثاني من العبيدية، وإصابة لعامل أربعيني من خربثا المصباح بمحافظة رام الله والبيرة، وقد كان قيد الحجر الصحي في أحد الفنادق تحت إشراف وزارة الصحة، و3 إصابات في جبل المكبر داخل القدس، لأب يعمل داخل إسرائيل، حيث نقل العدوى لزوجته وابنته.

كما أظهرت نتائج العينات التي أخذت من مخالطين في مدينة دورا بمحافظة الخليل بأنها سليمة، ولم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بينها.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 294 في جميع المحافظات و81 داخل أسوار مدينة القدس.

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المصدر: وكالات