تونس.. القبض على متحايل ادعى بقدرته على علاج كورونا - فيديو

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين في تونس الحبيب العقيلي، أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا بعد كشف برنامج "الحقائق الأربع" عن شخص يدعي علاج كورونا.

وأوضح العقيلي، أنه "تم التعرف على الجاني وأمرت النيابة العمومية بالتحفظ عليه بداية الأسبوع، في انتظار استكمال التحقيقات معه وعرضه على الجهات القضائية".

وكان المتهم ادعى عبر البرنامج، أن "الوصفات يحصل عليها من الجان وأنها تقضي على وباء كورونا".

وأشار تقرير البرنامج، إلى أن "سعر زجاجة العلاج سعة 100 مل يصل إلى 250 دينارا (85 دولارا)، وأن تأخذ من قطرات عن طريق الأنف أو تحقن، والعبوة تكفي للاستخدام 3 مرات فقط".

وأعلنت وزارة الصحة في تونس الأحد الماضي، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 31 والإصابات إلى 707، فيما رفع الحجر عن 19266 شخصا.

المصدر: "موزاييك"