مراسلنا: مقاتلات التحالف تشن غارة جوية على صنعاء

أفاد مراسلنا في اليمن، بأن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، شنت غارة جوية على العاصمة صنعاء، كما استهدفت بغارتين منطقة وادي ظهر بريف صنعاء.

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بدورها، قالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، إن الطيران السعودي شن غارة على منطقة وادي ظهر بمديرية همدان.

ونقلت "المسيرة" من جهة أخرى، عن "غرفة عمليات ضباط اﻹرتباط والتنسيق" تأكيدها أن التحالف بقيادة الرياض، نفذ 80 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الغرفة أن الخروقات توزعت بين تحليق طائرة تجسسية في أجواء مدينة الدريهمي واستحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين و32 خرقا بقصف مدفعي و46 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكان التحالف بقيادة السعودية أعلن في 9 أبريل أن سيبدأ وقفا لإطلاق النار ضد الحوثيين في اليمن لمدة أسبوعين.

وصرح مسؤولونسعوديون أن وقف إطلاق النار في اليمن يهدف لتشجيع الحوثيين على دخول محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT