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سلطنة عمان.. نحو 100 إصابة جديدة بكورونا والعدد الإجمالي يتجاوز 900

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان.. نحو 100 إصابة جديدة بكورونا والعدد الإجمالي يتجاوز 900
Reuters Christopher Pike
مشهد مسقط
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أعلنت السلطات الصحية العمانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة العمانية في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في البلاد ارتفع بذلك إلى 910 حالات.

ولم تسجل في البلاد أمس وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس، ولا تزال حصيلة ضحايا العدوى على مستوى أربع حالات وفاة.

وتماثل مريض آخر للشفاء في السلطنة خلال آخر 24 ساعة، وبلغ عدد المتعافين 131 شخصا.

المصدر: RT

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