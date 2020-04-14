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الجزائر.. تسجيل 87 إصابة جديدة و13 وفاة بكورونا

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الجزائر.. تسجيل 87 إصابة جديدة و13 وفاة بكورونا
Reuters
الجزائر.. ارتفاع حصيلة كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الثلاثاء، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلوغ إجمالي الإصابات 2070 حالة، في 47 ولاية.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في البلاد إلى 326، فيما إجمالي حالات الشفاء وصل اليوم إلى 691.

وكان وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، قال بوقت سابق إن "الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي".

وكشف، أن "الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها"، مشيرا إلى أن "الجزائر تحتوي على مخزون يقدر بأكثر من 11 مليون كمامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

المصدر: RT

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