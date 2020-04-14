ليبيا.. تطورات ميدانية متسارعة وعنيفة!

شهدت ليبيا تطورات ميدانية متسارعة، حيث نجحت قوات حكومة الوفاق في السيطرة على 6 مدن إلى الغرب من العاصمة طرابلس، سقطت الواحدة تلو الأخرى.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق بمساندة من الطيران المسير من السيطرة أولا على مدينة صرمان، ثم صبراتة، فالعجيلات، وبعد ذلك على زلطن ورقدالين والجميل، إضافة إلى منطقتي العسة ومليتة الهامتين.

وأعلن المتحدث باسم قوات "الوفاق"، العقيد طيار محمد قنونو، أن جيش حكومته والقوة المساندة بسطا "سلطان الدولة على مدنها المختطفة في المنطقة الغربية بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع في غضون ساعات".

وذكر المتحدث أن القوات نفذت هجوما كاسحا "من الأرض والبحر والجو، ومن محاور عديدة، وفق تنظيم محكم وتوقيت محسوب".

وقال قنونو: "وقبل غروب شمسنا كانت قواتنا قد بسطت سيطرتها على كل من صرمان وصبراتة، ودخلت العجيلات ومليتة، وزلطن ورقدالين والجميل، والعسة".

وأعلنت مواقع تابعة "للجيش لليبي" مساء أمس أن قوات "الوفاق" حاولت التقدم للسيطرة على قاعدة الوطية الجوية، إلا أن طائرات الجيش صدت الهجوم واستهدفت عدة أرتال كانت في طريقها إلى الهدف.

كما أعلنت شعبة الإعلام الحربي إسقاط طائرة مسيرة تابعة "للوفاق" قرب القاعدة الجوية.

وتعرض مطار معيتيقة بطرابلس مساء أمس إلى قصف عنيف بالمدفعية الصاروخية، كما شهد محور أبو سليم ومشروع الهضبة اشتباكات عنيفة ودامية.

المصدر: RT