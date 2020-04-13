كورونا.. نتائج سلبية لـ1000 عينة عشوائية في محافظة الزرقاء الأردنية

أكد محمد الطحان، مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء الأردنية، أن نتائج فحوصات كورونا العشوائية المأخوذة من 52 موقعا في مناطق محافظة الزرقاء، كانت سلبية (غير مصابة).

وأوضح الطحان، أن "20 فريقا استقصائيا عملوا على سحب عينات من ألف شخص يعملون بمجالات مختلفة مثل البقالات والصيدليات والمخابز ومحطات تحلية المياه، جاءت نتائجها سلبية".

وأشار إلى أن جمع العينات شمل أيضا الكوادر الطبية والأجهزة الأمنية وغيرهم ممن هم على تماس مباشر مع المواطنين ويعملون في أماكن عامة.

وأكد الطحان، على أن "محافظة الزرقاء تخلو حتى الآن من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد"، لافتا إلى أنه سيتبع هذا فحص آخر عشوائي، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن الفحص عبارة عن أخذ مسحة أنفية، حيث سيتم أخذ 150 عينة عشوائية بالطريقة ذاتها من مناطق مختلفة تغطي قصبة الزرقاء والرصيفة والظليل والحلابات والهاشمية وبيرين والأزرق.

المصدر: "وكالات أردنية"