عودة 110 آلاف نازح سوري إلى إدلب منذ توقيع الاتفاق الروسي التركي

عاد نحو 110 آلاف نازح سوري إلى مناطقهم في محافظة إدلب شمالي سوريا، في إطار الاتفاق الروسي التركي لوقف إطلاق النار الساري منذ الـ6 من مارس الماضي.

وفي حديث لوكالة "الأناضول" التركية، قال محمد حلاج مدير فريق "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري" المعني بجمع البيانات عن النازحين، إن جزءا من النازحين عادوا إلى مناطقهم فور وقف الحكومة السورية عملياتها العسكرية في المنطقة.

وأضاف أن 109 آلاف و714 سوريا من أصل قرابة مليون شخص نزحوا من إدلب منذ أكتوبر 2019 على خلفية اشتداد وتيرة المعارك هناك بين الجيش والفصائل المسلحة في نوفمبر 2019، عادوا إلى منازلهم مع مرور 40 يوما على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بإدلب.

وأوضح أن قسما كبيرا من النازحين السوريين يواصلون العيش في مخيمات قرب الحدود السورية التركية، ولا يرغبون بالعودة إلى مناطقهم الأصلية.

وكان قد توجه قسم من النازحين إلى المخيمات القريبة من الحدود، فيما توجه قسم آخر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المتحالفة مع تركيا شمالي سوريا.

المصدر: الأناضول