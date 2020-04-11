وزير الصحة السوداني: نحتاج 120 مليون دولار لمكافحة كورونا

أكد وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، أن بلاده تحتاج وعلى نحو عاجل 120 مليون دولار، لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ظل نقص الإمدادات اللازمة.

وقال: "نحن نعد استراتيجية لمواجهة كورونا تمتد لنهاية شهر يونيو المقبل، ولكن لتنفيذ ذلك نحتاج بصورة عاجلة 120 مليون دولار لتوفير أدوات وقاية لحماية العاملين في المرافق الطبية وتأهيل مرافق طبية وأجهزة مطورة للاختبارات المعملية".

وسجل السودان حتى الآن 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بضمنها حالتي وفاة، لكن وزير الصحة قال، إن "السودان في وضعه الحالي لن يستطيع التعامل مع أي انتشار كبير".

وأضاف، أن "بلاده تعاني من نقص في أجهزة التنفس والملابس الواقية للكوادر الصحية وأجهزة الفحص".

وتابع: "لدينا وعود باستلام 13 مليون دولار من ضمنها تبرعات لسودانيين بالخارج، ولكن وضع السودان في القائمة الأمريكية للإرهاب يعيق وصول هذه التبرعات لوزارة الصحة للمساعدة في مكافحة كورونا".

وأشار الوزير، إلى أنه يتوقع أن يصدر غدا الأحد قانون جديد للطوارئ الصحية، وأن الحكومة "ضاعفت موازنة الصحة للعام الحالي بنسبة تفوق 200 في المئة".

المصدر: "رويترز"